Son Dakika Haberleri: Hasar Görmüş Enerji İkaz Kukası Yenilendi

Hasar Görmüş Enerji İkaz Kukası Yenilendi

1 saat önce

Eskişehir'in en işlek yerlerinden biri olan Hamamyolu dolaylarında bir yaya kaldırımında zarar görmüş vaziyette bulunan enerji ikaz kukası onarıldı.

Hasar Görmüş Enerji İkaz Kukası Yenilendi, System.String[]
Eskişehir'in en işlek yerlerinden biri olan Hamamyolu dolaylarında bir yaya kaldırımında zarar görmüş vaziyette bulunan enerji ikaz kukası onarıldı.

Şehrin en işlek yerlerinden biri olan Hamamyolu bölgesindeki Yalbı Sokak üzerindeki dekoratif sokak lambasının yerine güvenlik amacıyla konulan sarı ikaz kukası, şahıs ve şahıslar tarafından zarar gördü. Üzerinde 'Dikkat Yüksek Gerilim' ve Dikkat Ölüm Tehlikesi gibi uyarılar bulunan kukadan, elektrik akımının aktif bir şekilde bulunduğu kablolar dışarı çıktı.

Çevredeki vatandaşlar açısından tehlike teşkil eden sarı renkli ikaz kukası Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim şirketi (OEDAŞ) ekipleri tarafından onarılarak zarar verme potansiyeli en aza indirildi. Durumla ilgili OEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "Söz konusu enerji ikaz kukası, sarı rengi ve üzerinde bulunan uyarı ve ikaz işaretleri ile vatandaşların can ve mal emniyetlerini sağlamak için montajı yapılmış olup, aynı zamanda aydınlatma tesislerinin yer altı kablo muhafazasında geçici olarak kullanılmaktadır. Önce aydınlatma direğine sonrasında ise ikaz kukasına verilen hasar sonucu, ekiplerimizce kukanın yenilenmesi gerçekleştirilmiş, tehlike potansiyeli minimuma indirilmiştir" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:12 Kaynak: İHA

Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnterpol Tarafından Aranırken Bursa'da Yakalanan DEAŞ'lı Kadınlar, Dullar Vakfı'nı Kurduklarını İtiraf Etti Komşusunun Alacaklıları Adresi Karıştırınca Katil Oldu: 1 Ölü, 2 Yaralı

Ukrayna Polisi, Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin Cinayet Şüphelisi Hüsnü Can Ç.'nin Peşine Düştü Erkek Sevgilisiyle Birlikte Olmak için Karısını Öldüren Eşcinsel Koca, 30 Yıl Hapse Çarptırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 16:34:08. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hasar Görmüş Enerji İkaz Kukası Yenilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]