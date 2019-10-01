Son Dakika Haberleri: Hasar ihbarı sayısı 2 bini aştı
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Hasar ihbarı sayısı 2 bini aştı

38 dakika önce

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK), Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen depremin ardından 2 bini aşkın hasar ihbarı yapıldı.

Hasar ihbarı sayısı 2 bini aştı, System.String[]

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK), Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen depremin ardından 2 bini aşkın hasar ihbarı yapıldı.

DASK'tan yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül tarihinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından kurumun hızla hasar ihbarlarını almaya ve hasar tespit çalışmaları için eksper görevlendirmelerini yapmaya başladığı bildirildi.

ALO DASK 125 üzerinden iletilen hasar ihbarlarının değerlendirildiği belirtilen açıklamada, başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir'den iki bini aşkın Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi için hasar ihbarı yapıldığı aktarıldı.

Eksperlerin hasar tespiti için sigortalı konutlara gönderilmeye başlandığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DASK, hasar süreçlerini etkin şekilde yönetmek için yürüttüğü çalışmalar sayesinde hasar tespitlerini mobil cihazlar üzerinden çok daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapıyor. Hasar tespit ve değerlendirme süreçlerinin sonuçlanmasının ardından kısa sürede tazminat ödemeleri gerçekleştirilecek.


Bugün Türkiye'de her iki konuttan biri Zorunlu Deprem Sigortası ile güvence altında. Sigortalılık oranı en yüksek iller arasında özellikle deprem geçirmiş iller yer alıyor. Yalova, Sakarya ve Bolu'da sigortalılık oranları yüzde 80'i aşarken, İstanbul'da ise yüzde 63'e ulaşmış durumda.

Güncel hasar bilgilendirmeleri www.dask.gov.tr web sitesinden takip edilebilirken; hasar ihbarları da yine aynı adresten ya da Alo DASK 125 çağrı merkezinden yapılabiliyor."

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Marmara Denizi, Silivri, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:50 Kaynak: AA
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