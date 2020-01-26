Hasar tespit başvuruları için valilik hafta sonu da hizmet veriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hasar tespit başvuruları için valilik hafta sonu da hizmet veriyor - Son Dakika

Hasar tespit başvuruları için valilik hafta sonu da hizmet veriyor

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde önceki gün meydana gelen 6.8'lik depremden etkilenen ve yapıları hasar gören vatandaşlar için Adıyaman Valiliği hafta sonu da hizmet veriyor.

Hasar tespit başvuruları için valilik hafta sonu da hizmet veriyor, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde önceki gün meydana gelen 6.8'lik depremden etkilenen ve yapıları hasar gören vatandaşlar için Adıyaman Valiliği hafta sonu da hizmet veriyor.


Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 26 Ocak Pazar günü valiliğin açık olduğu, vatandaşların hasar tespit başvurularını yapabileceği duyuruldu. Açıklamada, "24 Ocak 2020 Cuma günü merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Bu depremde başta Elazığ ve çevre illerimiz olmak üzere Adıyaman ilimiz de etkilenmiştir. Bu kapsamda ilimiz merkez ve ilçelerinde hasar tespit başvuruları için valiliğimiz 26 Ocak Pazar günü hizmet verecektir" denildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:57 Kaynak: İHA
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