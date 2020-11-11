Hasar tespit çalışmaları sona erdi - Son Dakika

Hasar tespit çalışmaları sona erdi

İZMİR'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra başlatılan hasar tespit çalışmaları sona erdi. Hasar tespit çalışmaları sonrasında 506 yapının acil yıkılacak ağır hasarlı yapı olduğu belirtildi.

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinde başlatılan hasar tespit çalışmaları sona erdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Kurum, "Binaların depremden kaynaklı hasarlarını dikkate alarak, binaları 6 farklı hasar derecesiyle sınıflandıran teknik ekiplerimizin hazırladığı envanterler ışığında İzmir'de deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz? ifadelerini kullandı. Yürütülen hasar tespit çalışmaları neticesinde yaklaşık 110 bin binanın incelendiği açıklanırken, bunların 506'sının acil yıkılacak ağır hasarlı yapı, 511 orta hasarlı yapı, az hasarlı bina sayısının 5 bin 119 olduğu belirtildi. Yapılan çalışmalarda hasarsız bina sayısının ise 103 bin 785 olmak üzere toplamda 109 bin 921 olduğu açıklandı.