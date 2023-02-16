Hasar tespit çalışmalarına müdahale eden muhtar görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hasar tespit çalışmalarına müdahale eden muhtar görevden uzaklaştırıldı

16.02.2023 10:39
Hasar tespit çalışmalarına müdahale eden muhtar görevden uzaklaştırıldı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hasar tespit çalışmalarına müdahale eden muhtar görevden uzaklaştırıldı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hasar tespit çalışmalarına müdahale eden muhtar görevden uzaklaştırıldı.

Karaköprü Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmasına başladığı belirtildi. Ekiplerin Esentepe Mahallesi'ndeki hasar tespit çalışmalarına Mahalle Muhtarı Ömer Bağıran'ın müdahale ettiği ifade edilen açıklamada, muhtarın 12 Şubat'taki çalışmalarda personele bağırdığı, küfürlü konuştuğu, çevredekileri çalışmaları engellemesi için yönlendirdiği, çalışmalarda zorluk çıkardığı, bu durumun da ekiplerce tutanak altına alındığı bildirildi. Açıklamada, "Esentepe Mahalle Muhtarı Ömer Bağıran, hakkındaki iddialar ile ilgili soruşturma tamamlanıncaya kadar görevden uzaklaştırılmış olup, yerine 1. Aza Halil Esmer geçici olarak vekaleten görevlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Kahramanmaraş, Karaköprü, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hasar tespit çalışmalarına müdahale eden muhtar görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:26 Yıllık maaşını veren var! İşte futbol camiasından "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına yapılan bağışlar
10:20 Ülkelerine dönmek üzere İstanbul'a gelen ekibi, vatandaşlar uzun süre ayakta alkışladı
10:23 Türkiye Tek Yürek gecesinde yaşananlar! Bestemsu Özdemir ağladı, makyajsız katılan isimler alkış topladı
09:52 İspanya ordusu, İskenderun'da devriye mi atıyor? Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüntülere ilişkin açıklama
09:48 Kendisine "Vitaminsiz Goebbels" diyen Kılıçdaroğlu'na Fahrettin Altun'dan yanıt: İlkokul çağı sokak mizahı
09:42 Enkaz altındaki Hataysporlu Atsu'nun dairesine ulaşıldı! Hala hiçbir haber alınamıyor
09:41 Son Dakika: Deprem sonrası yakalama kararı çıkarılan müteahhit, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı
09:34 Enkaz yığınına dönen Hatay'ın bu mahallesinde hiçbir ev yıkılmadı
09:37 Depremde 10 akrabasını kaybeden Karsu, depremzedeler için Hollanda'da 88 milyon euro topladı
09:02 Köyü ikiye bölen yarık! Tarlaları ayırdı, evleri yerle bir etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2023 10:59:16. #1.13#
SON DAKİKA: Hasar tespit çalışmalarına müdahale eden muhtar görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement