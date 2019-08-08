Son Dakika Haberleri: Hasar tespit ekipleri Denizli'ye gitti
Son Dakika Güncel Haber

Hasar tespit ekipleri Denizli'ye gitti

32 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve il müdürlüklerinden oluşturulan ekipler, depremle ilgili hasar tespit çalışması yapmak için Denizli'nin Bozkurt ilçesine gitti.

Hasar tespit ekipleri Denizli'ye gitti, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve il müdürlüklerinden oluşturulan ekipler, depremle ilgili hasar tespit çalışması yapmak için Denizli'nin Bozkurt ilçesine gitti.
AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı bilgiye göre, 6 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Denizli'nin Bozkurt ilçesinde hasar tespit çalışması için ekip oluşturuldu. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve il müdürlüklerine bağlı ekipler, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla deprem bölgesine hareket etti.
Denizli İl Müdürünün ve ekibinin de hasar tespit çalışmalarına devam ettiği Bozkurt ilçesine destek için Afyonkarahisar, Isparta, Aydın'ın da içinde bulunduğu çevre illerden 50 kişilik bir ekip bölgeye yönlendirildi.
Ekipler, riskli olduğu düşünülen yapılarda hasar tespit çalışması yaparak, vatandaşları tedbirli olması konusunda uyaracak.
Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir ve Denizli'de üst üste yaşanan depremlerin ardından rahatlatan açıklama geldi
Denizli'de yaşanan depremde vatandaşların korku dolu anları kameraya yansıdı Denizli'de yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem, Çardak Havalimanında birçok noktada yıkıma neden oldu Depremzedeler için konaklama çadırlar kuruluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 20:24:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hasar tespit ekipleri Denizli'ye gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]