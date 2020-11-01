Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesince, deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarına destek için İzmir'e 12 kişilik teknik ekip gönderildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası ilk andan itibaren tüm imkanların seferber edildiği belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için ilk etapta gönderilen 5 adet tam donanımlı kurtarma aracı, 17 kişilik ara kurtarma timi, mobil aşevi, battaniye, gıda kolileri ile sosyolog ve sosyal

hizmet uzmanlarının bölgeye ulaştığı kaydedildi.

Mühendis ve mimarların bölgede hasar tespiti yapacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün talebi üzerine deprem afeti yaşayan İzmir'de hasar tespit çalışmasında görev almak üzere 8 inşaat mühendisi ve 4 mimardan oluşan teknik ekip yola çıktı. 6 arazi tipi araç ve şoförleriyle birlikte deprem bölgesine hareket eden ekipte, Fen İşleri Bakım Onarım Şube Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 210 KW mobil jeneratör de yer alıyor."