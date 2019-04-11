Son Dakika Haberleri: Hasar Verilen Otomobilden Alevler Yükseldi

Hasar Verilen Otomobilden Alevler Yükseldi

31 dakika önce

Gaziantep'te camları kırılıp kaportasına hasar verilen otomobilden alevler yükseldi.

Hasar Verilen Otomobilden Alevler Yükseldi, System.String[]
Gaziantep'te camları kırılıp kaportasına hasar verilen otomobilden alevler yükseldi. Söndürülen otomobilden kaya parçası ve plastik bidon içerisinde benzin çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Abdulkadir Aksu Bulvarı Rasaf yolu üzerinde park halinde bulunan 33 NK 505 plakalı otomobile önce kaya parçası ile hasar verildi. Kaportası hasar gören ve camları kırılan otomobilden bir süre sonra alevler yükseldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sündürülen otomobil tamamen yanmaktan kurtarıldı. Otomobilin şoför mahallinde bir kaya parçası, yanındaki koltuğun önünde ise plastik bidon içerisinde bir miktar benzin bulundu.

Yapılan ilk incelemelerde otomobilin sahibine ulaşılamazken, sebebi bilinmeyen olayın fail ya da faillerinin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:57 Kaynak: İHA
Şahinbey, Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Minibüsün, Servis Aracına Adeta Ok Gibi Saplandığı Kaza Kamerada Eda Öğretmenin Katil Zanlısı, Cezaevinde İntihar Etti Kafasında Bıçakla Hastaneye Kaldırılan Adamın Eşinden Şok Suçlama İstanbul'da Sokak Ortasında Uçan Tekmeli Meydan Kavgası Kameralara Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 14:28:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hasar Verilen Otomobilden Alevler Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]