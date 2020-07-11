Hasara neden olan selin izleri siliniyor - Son Dakika

Hasara neden olan selin izleri siliniyor

Erzurum ve Ağrı'da dün etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selde zarar gören köylerde ekiplerce başlatılan çalışmalar devam ediyorErzurum'un Narman ilçesinde dün etkili olan sağanak sonrası oluşan selin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Erzurum ve Ağrı'da dün etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selde zarar gören köylerde ekiplerce başlatılan çalışmalar devam ediyor

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Erzurum'un Narman ilçesinde dün etkili olan sağanak sonrası oluşan selin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Alabalık Mahallesi'nde sağanağın sele dönüşmesi sonucu tarım arazileri hasar görmüş, bir ev kullanılamaz hale gelmişti.

Narman Belediyesi tarafından mahalle genelinde ve zarar gören evde başlatılan temizleme çalışması sürüyor.

Narman Kaymakamı Mustafa Serin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, selin etkisiyle ilçeye bağlı Alabalık Mahallesi'nde 3 evde hasar oluştuğunu söyledi.

İlçede bazı ekili alanlarda da zarar oluştuğunu anlatan Serin, "Yaşanan olayda can kaybımız yok. Kaymakamlık, jandarma ve belediye ekiplerimiz olay yerindeler, hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaların ardından hasar gören yerlerde durumu iyi olmayan vatandaşların hasarları giderilecektir." diye konuştu.

Ağrı

Ağrı'da da sel sonrası başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Sel sularının yerleşim yerlerinden geçtiği Güvendik köyünde, 3 ev kullanılamaz hale gelmişti.

Tarım arazileri ve ahırların da zarar gördüğü köyde İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Köy muhtarı Niyazi Yeşilbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 evin oturulamaz hale geldiğini, mağdur olan vatandaşların komşularında kaldığını ve köyün selden zarar gördüğünü söyledi.

Köy sakinlerinden Zekeriya Koç ise çeşitli tarım aletlerinin sele kapıldığını ve traktörünü son anda başka yere aldığını kaydetti.

Erzurum, Narman, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 17:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hasara neden olan selin izleri siliniyor - Son Dakika
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