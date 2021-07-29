Hasarın boyutu gün ağarınca gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangından yürek burkan kareler - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün saat 12.05'te başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışıyor. Türkiye'yi dehşete düşüren felaket nedeniyle Yeniköy, Evrenseki, Bahçelievler ve Sarılar mahalleleri boşaltılırken, yangın yerleşim bölgelerine de sirayet etti. Korkunç yangının boyutu sabah saatlerinde gün ağarınca ortaya çıktı.

YANGIN BİR BÖLGEYE DAHA SIÇRADI

Saba 05.30 civarlarında yangın daha da büyüyerek Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.

BAKANLAR BÖLGEYE GİTTİ

Dün gece, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Manavgat ilçede 4 noktada başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın alanında incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili açıklama yaptı.

Yangın felaketinin henüz kontrol altına alınamadığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Manavgat yangını kontrol altına alınmamakla beraber, fazla sayıda odakla mücadele ediliyor olması işimizi zorlaştırıyor. Birinci önceliğimiz can kaybının olmaması. Can kaybının olmaması teselli edici. Hasar tespit çalışmalarımız yangın kontrol altına alınır alınmaz başlayacak. Bölgede şu an için herhangi bir ihtiyaç yok. Vatandaşlar akrabalarına dağılmış durumda" dedi.

"NETLİK KAZANAN BİR DURUM YOK"

Etkilenen bölgeyle ilgili üzücü haberi veren Pakdemirli, "Akşam saatlerinde 600 hektar demiştik. Bunun en az üç dört misline çıkacağını görüyoruz şimdiden. Yangının çıkış nedeniyle ilgili kolluk kuvvetleri soruşturmalarını sürdürüyor, henüz netlik kazanan bir durum yok. Emniyet ekiplerimiz soruşturuyor. Vatandaşlar genelde akrabalarına dağılmış durumdalar. Yani bir yerde kümelenmiş, Kızılay'ın AFAD'ın yardımını bekleyen bir vatandaş yok" şeklinde konuştu.

EVLER BOŞALTILDI

Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi. Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.