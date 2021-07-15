Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp - Son Dakika

Rize'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sel ve heyelanları da beraberinde getirdi. 7 saatte metrekareye 220 kilogram yağışın düştüğü kentte, dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı, heyelanlar meydana geldi. Merkeze bağlı Muradiye Beldesi'nde heyelan sonucu çöken evin enkaz atlında kalan Hacer Mert'in cansız bedenine ulaşıldı. 103 kişinin tahliye edildiği afette kayıp kişilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı; diğer 6 vatandaşı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Güneysu ilçesinde ise sele kapılan Halil Arıcı kayboldu. Sel ve heyelan bölgelerinde mahsur kalanlar AFAD, AKUT ve İDAK ekiplerince gece boyu güvenli bölgelere tahliye edildi.

HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Rize'de sel ve heyelanların hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Rize-Güneysu karayolu göçük nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ulaşım yan yoldan kontrollü veriliyor. Güneysu ilçesinde ise yan derenin taşması sonucu ilçe merkezini su bastı. İlçede bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları selin sürüklediği moloz, taş ve odunlarla kaplandı, otomobiller gömüldüğü moloz yığınlarında kayboldu. Sabah saatlerinde ekipler ilçede moloz yığınlarını kaldırmak için çalışma başlattı. Vatandaşlarda çamurla dolan iş yerlerini temizlemeye çalıştı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Bölgede yoğun bir şekilde çalışmalara devam eden AFAD'dan felaketle ilgili açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rize ili genelinde bugün aşırı yağışlara olarak sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Rize ili Çayeli ilçesi bakır istasyonunda metrekareye 190 kg, Çayeli ilçesindemetrekareye 148 kg, Güneysu ilçesinde metrekareye 207 kg yağış düştüğü bilgisi alınmıştır. Rize ili Güneysu, Pazar, Ardeşen, Çayeli, Hemşin ve Çamlıhemşin ilçelerinde aşırı yağışlar sonuncu 30'a yakın ihbarın alındığı bilgisi alınmıştır. Rize ili Muradiye Beldesi; Orta, Karayemiş ve Tepebaşı köylerinde bazı binalarda çökmelerin olduğu bilgisi alınmıştır. AFAD, JAK, İtfaiye, Sağlık ve Emniyet ekipleri bölgede çalışmalara devam etmektedir. Tedbir amacıyla 14.07.2021 tarihi gündüz saatlerinde Erzurum ilinden görevlendirilen arama kurtarma personeli bölgede çalışmalara başlamış olup Trabzon ilinde bekletilen Samsun ekibide Rize ilinde çalışmalara katılmıştır. Taşkın nedeniyle yolu kapanan Güneysu ilçesine bağlantı yolundan ulaşım sağlanmaktadır. Rize ilindeki aşırı yağışlar sonucu bölgedeki olaylara destek vermek amacıyla; Erzurum, Samsun ve Ordu il AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Tokat il AFAD'dan da bir ekip tedbir amacıyla Trabzon iline sevk edilmiştir. Gelişmeler AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir."

3 BAKAN BÖLGEDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde yetkililerle görüştü. Arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan bakanlar sel bölgelerinde incelemelerde bulundu. Bakanlar bugünde bölgede incelemelerini sürdürecek.

BAKAN SOYLU: ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Soylu, yaptığı açıklamada "Öncelikle hem Rizemize hem ülkemize geçmiş olsun diliyoruz." dedi. Bölge için Meteoroloji'den yapılan uyarılara değinen Soylu, "7 saatte metrekareye 220 kilogram düşecek şekilde bir yağmur yağdı. Şu an da ulaşılamamış, mahsur kalmış vatandaşımız yok. Yaklaşık 53 köy yolu ve bağlısı kapalı durumda. Tüm kurumlardan gelen iş makinelerimiz çalışmalarına devam ediyorlar." ifadesini kullandı.

TAKVİYE EKİPLER KENTTE

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize'deki aşırı yağışlar sonucu bölgedeki olaylara destek vermek amacıyla Erzurum, Samsun ve Ordu il AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi. Bu arada Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopterde arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye geldi.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon merkez ve doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği duyurdu. Açıklamada, sağanağa bağlı meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Kentte yöneticilerde dere yataklarından uzak durulması çağrısında bulundu.

İşte felaketten görüntüler: