Son Dakika Haberleri: Hasarla Kaza Yerinin Uyumsuz Olması Ne Demektir?
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Hasarla Kaza Yerinin Uyumsuz Olması Ne Demektir?

2 saat önce

Kartal Hasar Merkezi Hasar Uzmanı Orhan Doğan, Wise.TV'ye açıklamalarda bulundu.

Kartal Hasar Merkezi Hasar Uzmanı Orhan Doğan, Wise. TV'ye açıklamalarda bulundu.

Hasarla kaza yerinin uyumsuz olması konusunda bilgiler veren Doğan, "Kasko sigortalarının zararı karşılamadığı durumlardan biri de olay ve olay yeri uyumsuzluğudur. Yani meydana gelen bir kaza sonrasında tutanakta belirtilen olay yerinin, belli argümanlara dayanarak şüphe uyandırması gibi durumlarda zararın karşılanmaması çok sık görülen bir durumdur" şeklinde konuştu.
Hasarla Kaza Yerinin Uyumsuz Olması Ne Demektir?
Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:32 
TV, Orhan Doğan, Kartal, Sektörel, Ekonomi
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