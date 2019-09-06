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Hasarlı araç dolandırıcılığı zanlıları adliyede

23 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde, hasarlı araç ihalesi bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 3'ü kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Hasarlı araç dolandırıcılığı zanlıları adliyede, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde, hasarlı araç ihalesi bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 3'ü kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Adana'da emniyet güçlerinin takibi sonucu hasarlı araç ihalesi bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 9 kişi önceki gün gözaltına alındı.


Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bir internet sitesi üzerinden uygun fiyatla hasarlı araç ihalesi yapıldığını söyleyerek vatandaşları dolandırdığı iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Emniyet güçlerinin 6 ay süren teknik takibi sonucu eşkalleri belirlenen 9 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Adana merkezde 7, Feke'de 1 ve Kozan'da 2 olmak üzere 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 zanlı geniş güvenlik önlemleri altında Kozan Adliyesine sevk edildi. - ADANA

Adana, Kozan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:05 Kaynak: İHA
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