Hasarlı bina çöktü - Son Dakika
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Hasarlı bina çöktü

7 saat önce

Elazığ'da bugün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından daha önce hasar gördüğü için boşaltılan 6 katlı bina kendiliğinden çöktü.

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Elazığ'da bugün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından daha önce hasar gördüğü için boşaltılan 6 katlı bina kendiliğinden çöktü.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 14.42'de merkez üssü Sivrice olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent genelinde hissedilen depremden hemen sonra, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan ve 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde hasar gördüğü öğrenilen 6 katlı apartman çöktü.


Çöken apartman daha önceki deprem nedeniyle boşaltıldığı için olası bir facianın eşiğinden dönüldü. - ELAZIĞ

Sivrice, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:55 Kaynak: İHA
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