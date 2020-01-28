HASARLI BİNALARDA OTURANLARDAN İMAMOĞLU'NA KAYAK TEPKİSİ - Son Dakika
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HASARLI BİNALARDA OTURANLARDAN İMAMOĞLU'NA KAYAK TEPKİSİ

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken'de kayak tatiline gitmesine İstanbul'da hasarlı binalarda oturanlar tepki gösterdi.

HASARLI BİNALARDA OTURANLARDAN İMAMOĞLU'NA KAYAK TEPKİSİ, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken'de kayak tatiline gitmesine İstanbul'da hasarlı binalarda oturanlar tepki gösterdi.

24 Ocak'ta Elazığ Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ertesi günü deprem bölgesine giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'a gitti. Palandöken'de  tatilinden fotoğrafları twitter hesabından paylaşan İmamoğlu, "Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşim ile birlikte dünya güzeli Erzurum'u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı" yazdı.

Sultangazi'de hasarlı binalarda oturanlar Ekrem İmamoğlu'nun bu paylaşımına tepki gösterdi. Bir ay otelde kaldıktan sonra hasarlı evine geri dönmek zorunda kalan Fati Özay,  "Bizim derdimiz kayak yapmak değil torunlarımızı kurtarmak. Biz bir yardım istiyoruz. Elazığ kan ağlıyor, Malatya kan ağlıyor onun orada kayak yapmasına ne gerek var. Biz üç gündür hiç uyumadık.  Biz 5 aydır mağduruz, buna çare bulsunlar. Bizim derdimiz torunlarımız. Ben ölsem bir şey olmaz. Torunlarımız için çere bulsunlar" dedi.

Aynı apartmanda oturan Sevim Öztürk ise deprem korkusunu hala yaşamaya devem ettiğini, apartman ile ilgili olarak belediyeden haber beklediklerini ifade ederek, "Orada nasıl tatil yapabiliyor bizleri düşünmüyor. Biz gece uyku uyuyamıyoruz. Az önce Manisa'da deprem oldu hepimiz korku içindeyiz. Kızım korkudan evden gitti. Korku içindeyiz. Bilgi gelecek diye sabah akşam bekliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Hasarlı evden detaylar

-Apartmanda oturan vatandaşlarla röp

-Ekrem İmamoğlu tweeti

-Ekrem İmamoğlu kayak fotoğrafları

-İmamoğlu'nun kayak görüntüleri


Ekrem İmamoğlu, Palandöken, İstanbul, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:19 Kaynak: DHA
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