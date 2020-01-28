Hasarlı binalarda oturanlardan imamoğlu'na kayak tepkisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hasarlı binalarda oturanlardan imamoğlu'na kayak tepkisi - Son Dakika

Hasarlı binalarda oturanlardan imamoğlu'na kayak tepkisi

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken'de kayak tatiline gitmesine İstanbul'da hasarlı binalarda oturanlar tepki gösterdi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken'de kayak tatiline gitmesine İstanbul'da hasarlı binalarda oturanlar tepki gösterdi.

24 Ocak'ta Elazığ Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ertesi günü deprem bölgesine giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'a gitti. Palandöken'de tatilinden fotoğrafları twitter hesabından paylaşan İmamoğlu, 'Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşim ile birlikte dünya güzeli Erzurum'u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı" yazdı.

Sultangazi'de hasarlı binalarda oturanlar Ekrem İmamoğlu'nun bu paylaşımına tepki gösterdi. Bir ay otelde kaldıktan sonra hasarlı evine geri dönmek zorunda kalan Fati Özay, 'Bizim derdimiz kayak yapmak değil torunlarımızı kurtarmak. Biz bir yardım istiyoruz. Elazığ kan ağlıyor, Malatya kan ağlıyor onun orada kayak yapmasına ne gerek var. Biz üç gündür hiç uyumadık. Biz 5 aydır mağduruz, buna çare bulsunlar. Bizim derdimiz torunlarımız. Ben ölsem bir şey olmaz. Torunlarımız için çere bulsunlar" dedi.

Aynı apartmanda oturan Sevim Öztürk ise deprem korkusunu hala yaşamaya devem ettiğini, apartman ile ilgili olarak belediyeden haber beklediklerini ifade ederek, 'Orada nasıl tatil yapabiliyor bizleri düşünmüyor. Biz gece uyku uyuyamıyoruz. Az önce Manisa'da deprem oldu hepimiz korku içindeyiz. Kızım korkudan evden gitti. Korku içindeyiz. Bilgi gelecek diye sabah akşam bekliyoruz" diye konuştu.

Hasarlı binalarda oturanlardan imamoğlu'na kayak tepkisi

Ekrem İmamoğlu, Palandöken, İstanbul, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den deprem bölgesi için kritik uyarı! Perşembe ve Cuma günü yağış etkili olacak
Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi Son Dakika: Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu Arnavutluk, Irak ve Küba'da peş peşe depremler!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 02:02:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hasarlı binalarda oturanlardan imamoğlu'na kayak tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]