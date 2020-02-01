Hasarlı binaların yıkımı ilginç görüntüler oluşturdu - Son Dakika

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Hasarlı binaların yıkımı ilginç görüntüler oluşturdu
20 dakika önce
Elazığ'daki deprem Hasar gören binaların yıkımı İş makinalarının yıkımı gerçekleştirmesi ELAZIĞ - Elazığ'da depremde hasar gören binaların yıkım çalışmaları devam ederken ilginç görüntüler oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:46 Kaynak: AA
Elazığ'daki deprem
Hasar gören binaların yıkımı
İş makinalarının yıkımı gerçekleştirmesi ELAZIĞ - Elazığ'da depremde hasar gören binaların yıkım çalışmaları devam ederken ilginç görüntüler oluştu.
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