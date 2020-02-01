Hasarlı binaların yıkımı ilginç görüntüler oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hasarlı binaların yıkımı ilginç görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Hasarlı binaların yıkımı ilginç görüntüler oluşturdu

20 dakika önce

Elazığ'daki deprem Hasar gören binaların yıkımı İş makinalarının yıkımı gerçekleştirmesi ELAZIĞ - Elazığ'da depremde hasar gören binaların yıkım çalışmaları devam ederken ilginç görüntüler oluştu.

Elazığ'daki deprem

Hasar gören binaların yıkımı

İş makinalarının yıkımı gerçekleştirmesi ELAZIĞ - Elazığ'da depremde hasar gören binaların yıkım çalışmaları devam ederken ilginç görüntüler oluştu.

Hasarlı binaların yıkımı ilginç görüntüler oluşturdu

Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:46 Kaynak: AA
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