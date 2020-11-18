Hasarlı binanın bodrum katı yandı - Son Dakika

Hasarlı binanın bodrum katı yandı
18.11.2020 10:19
Elazığ'da depremde hasar alarak boşaltılan bir binanın bodrum katında yangın çıktı, itfaiye ekipleri söndürdü.
Elazığ'da depremde hasar alarak boşaltılan bir binanın bodrum katında yangın çıktı, itfaiye ekipleri söndürdü.
Yangın, merkeze bağlı Akpınar mahallesi Timuçin Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depremde aldığı hasardan dolayı boşaltılan 5 katlı bir binanın bodrumunda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ
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