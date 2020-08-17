Hasarlı binanın yıkılması ile evleri hasar gören vatandaşlar destek bekliyor - Son Dakika

Hasarlı binanın yıkılması ile evleri hasar gören vatandaşlar destek bekliyor

MALATYA - Malatya'da önceki yıkım esnasında çöken binanın yan tarafındaki apartman sakinleri, mağdur olduklarını ifade ederek kendilerinin de AFAD kapsamında alınmasını istiyorlar.

24 Ocak günü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımları sürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz Cumartesi günü Battalgazi ilçesi Mehmet Buyruk Caddesi'nde bulunan 6 katlı Erdem Apartmanı'nın da yıkımı gerçekleştirildi. Ancak yıkım başlar başlamaz binanın aniden çökmesi ile yan binada büyük ölçüde hasar gördü.

Yıkım öncesinde boşaltılan binada kalan vatandaşlar ise mağdur olduklarını ifade ederek yetkililerden yardım istedi. 5 katlı apartman da oturan bina sakinleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin evlere girilmesini istediğini ancak hasar alan evlerine girmeye korktuklarını söylediler.

Bina yöneticisi Mehmet Ateş, yıkım nedeniyle mağdur olduklarını ifade ederek, " Biran önce mağduriyetimizin giderilmesini ve AFAD kapsamına alınmasını istiyoruz. Eşyalarımız içeride 3 gündür elektrikler kesik dışarıdayız. Bu mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz" dedi.

Binada oturan diğer apartman sakinleri de Çevre Şehircilik ve İl Müdürlüğü'nün ve yıkım yapan firmanın kendilerine yıkım öncesi uyarıda bulunduklarını ve evlere girmemeleri yönünde bildirim yaptıklarını belirterek ancak yıkım ile birlikte evlerinin ağır hasar gördüğünü ifade ettiler.

Tahliye edilen ağır hasarlı evin yıkımı esnasında kendi apartmanlarının da hasar alabileceğini yetkililere önceden söylediklerini de ifade eden apartman sakinleri, yıkımında özensiz bir şekilde yıkıldığını iddia ettiler.

Kendilerinin de AFAD kapsamına alınmasını isteyen apartman sakinleri, korona virüs ile mücadele edildiği bugünlerde evsiz kalmanın mağduriyetini yaşadıklarını söylediler.