Son Dakika Haberleri: Hasarlı Kaza Sonrası Otomobilin Çarptığı Baba ve Oğlu Öldü

Hasarlı Kaza Sonrası Otomobilin Çarptığı Baba ve Oğlu Öldü

56 dakika önce

ANKARA'da dün hasarlı kaza sonrası araçlarından inince arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan 3 kişiden Süleyman Duran (39) ve oğlu Mehmet Duran (16), hastanede yaşamını yitirdi.

Hasarlı Kaza Sonrası Otomobilin Çarptığı Baba ve Oğlu Öldü, System.String[]
ANKARA'da dün hasarlı kaza sonrası araçlarından inince arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan 3 kişiden Süleyman Duran (39) ve oğlu Mehmet Duran (16), hastanede yaşamını yitirdi.

Çankaya ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı'nda dün öğle saatlerinde iki otomobil çarpıştı. Aynı yöne giderken kazayı görünce yavaşlayan Süleyman Duran yönetimindeki 06 YA 7894 plakalı hafif ticari araca ise arkadan gelen T.Z. yönetimindeki 55 AZM 95 plakalı minibüs çarptı. Hasarlı kaza sonrası araçlardan inen Süleyman Duran ve oğlu Mehmet Duran ile minibüsün sürücüsü T.Z. ve ablası M.A. konuşmaya başladı. Bu sırada arkadan gelen Erkan Acar yönetimindeki 06 FC 5278 plakalı otomobil, baba ve oğlu ile M.A.'ya çarptı. Araçların yanından uzaklaşan T.Z. kurtuldu.

BABA VE OĞLU HASTANEDE ÖLDÜ

Yaralanan 3 kişiye, haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Ağır yaralanan Süleyman Duran'a olay yerinde uzun süre kalp masajı yapıldı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Süleyman Duran ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan oğlu Mehmet Duran, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. M.A. ise hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edildi.

Ölen Süleyman Duran ve oğlu Mehmet Duran'ın cenazeleri, Sinop'un Saraydüzü ilçesi Uluköy köyünde bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü Erkan Acar gözaltına alındı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:14 Kaynak: DHA

Ankara, Mehmet Duran, Süleyman Duran, 3. Sayfa
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