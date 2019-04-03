Hasarlı Lise Binasının Yıkımına Başlandı
1 saat önce
Düzce Valiliği kararıyla Akçakoca Süha Güven Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde, zemin etüdünde görülen olumsuzlar neticesinde bina yıkım işlemleri başladı.
Düzce Valiliği
kararıyla Akçakoca
Süha Güven Mesleki Teknik Anadolu Lisesi
'nde, zemin etüdünde görülen olumsuzlar neticesinde bina yıkım işlemleri başladı.
Alınan bilgiye göre, Düzce Valiliği kararıyla 1999 depreminde hasar gören, ardından güçlendirme yapılarak eğitime devam edilen Akçakoca Süha Güven Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ndeki eğitime 2017 yılında ara verildi.
Lisenin başka bir binaya taşınması sonrası binada tekrar zemin etüdü çalışması yapıldı.
Düzce Valiliğince yapılan testlerde zemin etüdünde olumsuzluk görülen binanın, yıkımına karar verildi.
İş makinelerinin çalışmalara başladığı binada, işlemlerin 2 gün sonra bitirileceği ve binanın yerine yeni bir eğitim kurulumunun yapılacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:05 Kaynak: AA
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