Hasarlı okulların öğrencileri geçici okullarda

İstanbul'daki deprem sonrası az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulun öğrencileri, geçici okullarında eğitime başladı.

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören eğitim kurumlarında ön hasar tespit çalışmaları yapıldı. Çalışmaların ardından, 29 okulda eğitim öğretime devam edilemeyeceği ve öğrencilerin geçici olarak yakınlardaki okullarda eğitimlerini sürdürmesi kararı alındı.

Bu kapsamda 10'u ağır hasarlı 19'u hafif hasarlı okulda eğitim gören öğrenciler, bu sabah itibarıyla geçici okullarında eğitime başladı.

Depremde ağır hasar gördüğü tespit edilen Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi'ndeki öğrenciler, bu sabah Gaziosmanpaşa Aliya İzzetbegoviç İlkokulu'nda eğitimlerine başladı.

Yeni okulda eğitime başlayan 12. sınıf öğrencisi Muhammet Salih Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Depremde okulumuz ağır hasar gördü. Eğitime ara verildi. Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. İlk derslerimiz güzel geçti. Sınıflar beklediğimizin üzerinde güzel ve temiz. Okul kadrosu ve sınıflar çok iyi. Buraya öğretmenlerimizle birlikte geldik. 1 seneye yakın burada misafir olacağız." diye konuştu.

Öğrencilerden Mehmet Yavuz Çolak da depremde okulda olmadığını belirterek, "Depremden sonra okuluma gitmedim. Burada eğitime devem edilmesi kararı alındı. Derslere başladık. Okulumu beğendim. Arkadaşlarımla birlikte okuluma devam ediyorum." ifadelerini kullandı.