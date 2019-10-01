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Hasarlı okulların öğrencileri, yeni okullarında ders başı yaptı

23 dakika önce

İstanbul'da depremde hasar gördüğü tespit edilen 29 okulun öğrencileri, yeni okullarında ders başı yaptı.

Hasarlı okulların öğrencileri, yeni okullarında ders başı yaptı, System.String[]

İstanbul'da depremde hasar gördüğü tespit edilen 29 okulun öğrencileri, yeni okullarında ders başı yaptı.

İstanbul Valiliği depremde hasar gören 29 okulun öğrencilerinin geçici olarak başka okullara nakledilmesine karar verdi. Hafif hasarlı 20 okul ve ağır hasarlı 9 okulun öğrencileri bu sabah yeni okullarında ders başı yaptı.

Avcılar'da okula çocuklarını bırakan Yavuz Kartal isimli veli, "İlkokul öğrencileri sabah saatlerinde gelecek. Biraz erken saate bıraktılar. Yaklaşık bir ay diyorlar ama daha fazla sürer gibi geliyor" ifadelerini kullandı.

Bir başka veli ise, "Diğer okulun hasarlı olmasından dolayı buraya geldik bir aylığına. Hasar varsa yıkılıp yapılmasından yanayım geçici çözüm olur bu yapılan. Çocukları mağdur etmemiş olurlar en azından" şeklinde konuştu.

Yeni okulunda ders başı yapan bir ilkokul öğrencisi ise, "Ben şu an 3. sınıfa gidiyorum. Deprem esnasında çok korkutucuydu. Her yer titredi. Bizim sınıfta projeksiyon perde ne varsa devrildi. Bizim okulda kurs vardı şimdi bir ay boyunca kullanamayacağız" dedi.

(İHA)

İstanbul, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:25 Kaynak: İHA
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