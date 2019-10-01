Son Dakika Haberleri: Hasarlı okulların öğrencileri, yeni okullarında ders başı yaptı
Son Dakika Genel Haber

Hasarlı okulların öğrencileri, yeni okullarında ders başı yaptı

10 dakika önce

Hasarlı okulların öğrencileri, yeni okullarında ders başı yaptıİSTANBUL - İstanbul'da depremde hasar gördüğü tespit edilen 29 okulun öğrencileri, yeni okullarında ders başı yaptı.

Hasarlı okulların öğrencileri, yeni okullarında ders başı yaptı

İSTANBUL - İstanbul'da depremde hasar gördüğü tespit edilen 29 okulun öğrencileri, yeni okullarında ders başı yaptı.

İstanbul Valiliği depremde hasar gören 29 okulun öğrencilerinin geçici olarak başka okullara nakledilmesine karar verdi. Hafif hasarlı 20 okul ve ağır hasarlı 9 okulun öğrencileri bu sabah yeni okullarında ders başı yaptı.

Avcılar'da okula çocuklarını bırakan Yavuz Kartal isimli veli, "İlkokul öğrencileri sabah saatlerinde gelecek. Biraz erken saate bıraktılar. Yaklaşık bir ay diyorlar ama daha fazla sürer gibi geliyor" ifadelerini kullandı.

Bir başka veli ise "Diğer okulun hasarlı olmasında dolayı buraya geldik. Bir aylığına. Hasar varsa yıkılıp yapılmasından yanayım geçici çözüm olur bu yapılan. Çocukları mağdur etmemiş olurlar en azından" şeklinde konuştu.

Yeni okulundan ders başı yapan bir ilkokul öğrencisi ise, "Ben şu an 3. sınıfa gidiyorum. Deprem esnasında çok korkutucuydu. Her yer titredi. Bizim sınıfta projeksiyon perde ne varsa devrildi. Bizim okulda kurs vardı şimdi bir ay boyunca kullanamayacağız" dedi.

Hasarlı okulların öğrencileri, yeni okullarında ders başı yaptı

İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul'daki yeni parti binasının adresi belli oldu
Metrobüsün motor kısmında yangın çıktı! Marmara beşik gibi! İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Berrak Tüzünataç, kalçasına dövme yaptırdığı anı yayımladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 09:45:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hasarlı okulların öğrencileri, yeni okullarında ders başı yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]