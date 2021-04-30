Hasarlı site kentsel dönüşümle yıkıldı, vatandaş: "Tabutun içinde yaşıyorduk" dedi - Son Dakika

Hasarlı site kentsel dönüşümle yıkıldı, vatandaş: "Tabutun içinde yaşıyorduk" dedi

30.04.2021 10:54
Hasarlı site kentsel dönüşümle yıkıldı, vatandaş:

Büyükçekmece'de 35 yıl önce inşa edilen ve 2019'da Marmara'da gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 5 blok ve 27 bağımsız bölümden oluşan site kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı.

Büyükçekmece'de 35 yıl önce inşa edilen ve 2019'da Marmara'da gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 5 blok ve 27 bağımsız bölümden oluşan site kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Evlerinin yıkımını izleyen site sakinleri, binalarının deniz kumundan yapıldığını ve yıllardır korku içinde yaşadıklarını belirterek; "Çoluk çocuğumuzla tabutun içinde yaşıyorduk" ifadesini kullandılar.

Büyükçekmece'de 27 bin konut yenilendi

1999 Marmara Depremi'nin ardından yaklaşık 27 bin konutun kentsel dönüşüm kapsamında yenilendiği Büyükçekmece'de 2019 depreminde zarar gören ve risk taşıyan Pınartepe Mahallesi'nde 5 blok ve 27 bağımsız bölümden oluşan site içerisindeki yapılar yıkıldı. Büyükçekmece Belediyesi ekiplerinin gözetiminde gerçekleştirilen yıkım işlemlerini inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece'de depremin yıkıp yüzlerce belki binlerce alacağı canı kurtarmak için depremden önce biz yıkmaya devam ediyoruz" dedi.

"Depremden önce biz yıkmaya devam ediyoruz"

İstanbul'da gerçekleşmesi beklenilen depremde en çok zarar görecek ilçeler arasında yer aldığı belirtilen Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları belediye ve vatandaş işbirliğinde gerçekleşirken riskli binalar yıkılıp yenileniyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün: '17 gün kapanıyoruz. Mübarek Ramazan ayındayız ama biz Büyükçekmece'yi yıkmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki ne zaman olacağı bilinmeyen biraz sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra, 10 gün sonra olacak büyük deprem yıkacaktır. O yüzden depreme fırsat vermeden biz Büyükçekmece halkımızla belediyemiz, vatandaşımız ve müteahhidimiz ile bir olduk. Büyükçekmece'de depremin yıkıp yüzlerce belki binlerce alacağı canı kurtarmak için depremden önce biz yıkmaya devam ediyoruz. Şu anda Büyükçekmece sanki büyük bir deprem olmuş ve her taraf yıkılmış durumda. Her girdiğiniz sokakta yıkılmış binaları göreceksiniz. Bu kararlılığımızı depremde yıkılabilecek bina stokunu bitirene kadar devam edecektir. Şu ana kadar 27 bin konut aşağı yukarı tamamlandı, yenilendi. Yerinde kentsel dönüşüm yapıldı. Yaklaşık 3 bin, 4 bin konut veya 5 bin civarında konutu yenilediğimiz zaman biz olabilecek İstanbul depreminde Büyükçekmece'de hiç kimsenin burnunun kanamamasını sağlayacağız. 2 sene içerisinde maksimum 3 sene içerisinde Büyükçekmece merkezimiz yenilenmiş olacak' dedi.

"Evlerimiz küçülsün ama sağlam olsun"

Evlerinin yıkımını yerinde izleyen yeni ve sağlam binalarda oturacakları için mutlu olan vatandaşlar duygularını şu sözlerle dile getirdi: Ömer Beşiroğlu: "16,17 senedir burada oturuyorum. Bizim binalarımızı biliyorsunuz. Tabutun içinde yaşıyoruz çoluğumuzla çocuğumuzla. Sayın Başkanımız bu işlere çok özen gösteriyor. Bizlere çok yardımcı oldu. Bu binalarımızın yeniden yenilenmesine, depreme dayanıklı binalar olmasına çok yardımcı oldu. Bizde tabi kendimizden de fedakarlıklar

yaparak evlerimiz küçülüyor ama olsun. Sağlam binalarda oturalım"

Serkan Enis ise "Site başkanıyım. 7,8 senedir burada oturuyorum. Geldiğimden beri evin durumu biraz sıkıntılıydı. Binaların durumu problemliydi. Deniz kumundan yapılmış, eski sistemle yapılmış. Büyükçekmece Belediye Başkanımız sağ olsun eğildiler bu konuya. Büyükçekmece şu an da dediği gibi şantiye gibi. Önemli olan deprem olmadan bu binaları yıkabildik. İnşallah herkes de bu şekilde yapabilir. Büyükçekmece'nin diğer bu şekilde binalarda oturan sakinlerine sesleniyorum. Bir an evvel deprem olmadan binaları yıkın. İçinde can gitmesin' dedi. - İSTANBUL

Hasarlı site kentsel dönüşümle yıkıldı, vatandaş: Tabutun içinde yaşıyorduk dedi

Büyükçekmece, geri dönüşüm, Marmara, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hasarlı site kentsel dönüşümle yıkıldı, vatandaş: 'Tabutun içinde yaşıyorduk' dedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İngiliz devi Tottenham, Altay'ı satmak istemeyen Fenerbahçe'ye 25 milyon euroluk teklifle geliyor İngiliz devi Tottenham, Altay'ı satmak istemeyen Fenerbahçe'ye 25 milyon euroluk teklifle geliyor Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Bakanlık güvence bedellerinin değerini koruması için çalışma başlattı Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Bakanlık güvence bedellerinin değerini koruması için çalışma başlattı Ülkeleri birer birer etkisi altına aldı! İstilacı çöl çekirgeleri sınırımıza kadar geldi Ülkeleri birer birer etkisi altına aldı! İstilacı çöl çekirgeleri sınırımıza kadar geldi Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? Akılalmaz sahtekarlık! Cevizlerin içinden çıkanlar bu kadarına da pes dedirtti Akılalmaz sahtekarlık! Cevizlerin içinden çıkanlar bu kadarına da pes dedirtti
Kısıtlamanın ilk gününde e-Devlet'te sistem çöktü! Seyahat izin belgesi teknik bir arıza nedeniyle alınamıyor Kısıtlamanın ilk gününde e-Devlet'te sistem çöktü! Seyahat izin belgesi teknik bir arıza nedeniyle alınamıyor         
11:43
İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı         
11:14
Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar         
11:01
60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler         
10:37
Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi         
10:26
Profesör Profesör "Acilen Genom Konsorsiyumu kurulmalı" sözleriyle uyardı: Kısa sürede iş çığrından çıkabilir         
09:50
Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın         
09:43
Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak         
09:08
Kütahya ve Kocaeli'de tam kapanma döneminde marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi Kütahya ve Kocaeli'de tam kapanma döneminde marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi         
06:57
İsrail'deki bayram kutlamalarında izdiham yaşandı! 44 kişi öldü, onlarca yaralı var İsrail'deki bayram kutlamalarında izdiham yaşandı! 44 kişi öldü, onlarca yaralı var         
05:57
Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı         
22:55
Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım? Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım?         
22:17
Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı         
20:56
İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak         
19:28
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi         
19:20
Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu         
16:01
Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 11:50:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hasarlı site kentsel dönüşümle yıkıldı, vatandaş: "Tabutun içinde yaşıyorduk" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement