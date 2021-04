Hasarlı site kentsel dönüşümle yıkıldı, vatandaş: "Tabutun içinde yaşıyorduk" dedi - Son Dakika

Büyükçekmece'de 35 yıl önce inşa edilen ve 2019'da Marmara'da gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 5 blok ve 27 bağımsız bölümden oluşan site kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Evlerinin yıkımını izleyen site sakinleri, binalarının deniz kumundan yapıldığını ve yıllardır korku içinde yaşadıklarını belirterek; "Çoluk çocuğumuzla tabutun içinde yaşıyorduk" ifadesini kullandılar.

Büyükçekmece'de 27 bin konut yenilendi

1999 Marmara Depremi'nin ardından yaklaşık 27 bin konutun kentsel dönüşüm kapsamında yenilendiği Büyükçekmece'de 2019 depreminde zarar gören ve risk taşıyan Pınartepe Mahallesi'nde 5 blok ve 27 bağımsız bölümden oluşan site içerisindeki yapılar yıkıldı. Büyükçekmece Belediyesi ekiplerinin gözetiminde gerçekleştirilen yıkım işlemlerini inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece'de depremin yıkıp yüzlerce belki binlerce alacağı canı kurtarmak için depremden önce biz yıkmaya devam ediyoruz" dedi.

"Depremden önce biz yıkmaya devam ediyoruz"

İstanbul'da gerçekleşmesi beklenilen depremde en çok zarar görecek ilçeler arasında yer aldığı belirtilen Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları belediye ve vatandaş işbirliğinde gerçekleşirken riskli binalar yıkılıp yenileniyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün: '17 gün kapanıyoruz. Mübarek Ramazan ayındayız ama biz Büyükçekmece'yi yıkmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki ne zaman olacağı bilinmeyen biraz sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra, 10 gün sonra olacak büyük deprem yıkacaktır. O yüzden depreme fırsat vermeden biz Büyükçekmece halkımızla belediyemiz, vatandaşımız ve müteahhidimiz ile bir olduk. Büyükçekmece'de depremin yıkıp yüzlerce belki binlerce alacağı canı kurtarmak için depremden önce biz yıkmaya devam ediyoruz. Şu anda Büyükçekmece sanki büyük bir deprem olmuş ve her taraf yıkılmış durumda. Her girdiğiniz sokakta yıkılmış binaları göreceksiniz. Bu kararlılığımızı depremde yıkılabilecek bina stokunu bitirene kadar devam edecektir. Şu ana kadar 27 bin konut aşağı yukarı tamamlandı, yenilendi. Yerinde kentsel dönüşüm yapıldı. Yaklaşık 3 bin, 4 bin konut veya 5 bin civarında konutu yenilediğimiz zaman biz olabilecek İstanbul depreminde Büyükçekmece'de hiç kimsenin burnunun kanamamasını sağlayacağız. 2 sene içerisinde maksimum 3 sene içerisinde Büyükçekmece merkezimiz yenilenmiş olacak' dedi.

"Evlerimiz küçülsün ama sağlam olsun"

Evlerinin yıkımını yerinde izleyen yeni ve sağlam binalarda oturacakları için mutlu olan vatandaşlar duygularını şu sözlerle dile getirdi: Ömer Beşiroğlu: "16,17 senedir burada oturuyorum. Bizim binalarımızı biliyorsunuz. Tabutun içinde yaşıyoruz çoluğumuzla çocuğumuzla. Sayın Başkanımız bu işlere çok özen gösteriyor. Bizlere çok yardımcı oldu. Bu binalarımızın yeniden yenilenmesine, depreme dayanıklı binalar olmasına çok yardımcı oldu. Bizde tabi kendimizden de fedakarlıklar

yaparak evlerimiz küçülüyor ama olsun. Sağlam binalarda oturalım"

Serkan Enis ise "Site başkanıyım. 7,8 senedir burada oturuyorum. Geldiğimden beri evin durumu biraz sıkıntılıydı. Binaların durumu problemliydi. Deniz kumundan yapılmış, eski sistemle yapılmış. Büyükçekmece Belediye Başkanımız sağ olsun eğildiler bu konuya. Büyükçekmece şu an da dediği gibi şantiye gibi. Önemli olan deprem olmadan bu binaları yıkabildik. İnşallah herkes de bu şekilde yapabilir. Büyükçekmece'nin diğer bu şekilde binalarda oturan sakinlerine sesleniyorum. Bir an evvel deprem olmadan binaları yıkın. İçinde can gitmesin' dedi. - İSTANBUL