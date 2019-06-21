Son Dakika Haberleri: Hasat dönemindeki çiftçilere destek
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Hasat dönemindeki çiftçilere destek

1 saat önce

Kırşehir İl Özel İdaresi ekiplerinin, hasat dönemindeki çiftçilere destek sağlamak için yol çalışması yaptığı bildirildi.

Hasat dönemindeki çiftçilere destek, System.String[]
Kırşehir İl Özel İdaresi ekiplerinin, hasat dönemindeki çiftçilere destek sağlamak için yol çalışması yaptığı bildirildi.
İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir'de hasat mevsimin gelmesi dolayısıyla İl Özel İdaresi ekiplerinin çiftçilere kolaylık için tarla yollarını açtıkları ve geçiş güzergahlarını düzenledikleri belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, merkez ve ilçelerin ziraat odalarıyla yapılan ortak çalışmalarla hasat mevsiminde çiftçilere kolaylık sağlanarak, tarladaki ürünlerini daha rahat hasat etmeleri amacıyla özel idare ekiplerini görevlendirdiklerini ifade etti.
Yılmaz, şunları kaydetti:
"Tarım şehri olan Kırşehir'de hasat mevsimi geldi. Bu mevsimde çiftçilerimizin ürünlerini daha iyi ve rahat şekilde hasat etmelerini istiyoruz. Merkez ve ilçelerin ziraat odalarıyla yaptığımız çalışmalarla bölgeleri belirledik. Hasadın yoğun olduğu yerlerde çiftçilerimiz özel idaremize ait 8 greyderle biçerdöver için yollar açıldı. Kepçelerimiz bölge yollarının genişletilmesini sağlıyor. Hasadın yoğunluğunun yanı sıra çiftçilerimize bizler de yardımcı olarak onlara destek oluyoruz. Çiftçilerimiz için bereketli bir hasat yılı geçirmelerini temenni ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:27 Kaynak: AA
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