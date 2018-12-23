Hasat Döneminin Bereketli Geçmesini Bekliyoruz"
1 saat önce
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yağışlar, tahılları suya doyurdu.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
'nde etkili olan yağışlar, tahılları suya doyurdu. Araban
Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan
, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkili olan yağışların buğday, sarımsak ve fıstık için yararına dikkat çekerek, hasılatı arttıracağını söyledi.
Yağışların Arabanlı üreticilerin yüzünü güldürdüğünü ifade eden Doğan, bu seneki yağışların son 10 yılın en etkili yağışları olduğuna dikkat çekerek, "yağışlar tarım alanlarını suya doyurdu. Kış içerisinde de devam ederse hasılat döneminde çiftçinin yüzü gülecek. İnşallah bu yıl hasat döneminin bereketli geçmesini bekliyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:45 Kaynak: AA
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