Hasat edilen fındık, eski arazi cipleri ile taşınıyor - Son Dakika

Ordu'da fındık hasadı devam ederken, bazı üreticiler topladıkları fındıkları eski model cipler ile taşıyor.

Ordu'da sahil kesiminde 7 Ağustos tarihinde resmi olarak başlayan fındık hasadı yüksek kesimlerde devam ediyor. Bazı üreticiler, gün içerisinde topladıkları fındıkları çuvallara koyup kamyonet ve çeşitli tarım araçları yardımıyla harmanlarına taşırken, yolları bulunmayan bazı üreticiler de kendilerine ait eski model arazili cipler ile çuvallarını taşıyor. Cipler ile fındık taşıyan üreticiler, özellikle yolu bulunmayan bahçelerinde çuval taşımak için çok çaba gösterdiklerini ve eskisi gibi katırların kullanılmadığını belirterek, "Bu cipler bizim adeta elimiz ayağımız oluyor. Fındık hasadı zamanında özellikle yolu olmayan bahçelerimizde bu araçları kullanıyoruz. Günlük topladığımız çuvalları bu sayede harmanlarımıza taşıyabiliyoruz. Araziye uygun olduğundan bahçe içerisinde de rahatlıkla dolaşabiliyoruz" diye konuştular. - ORDU