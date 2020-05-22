Hasat esnasında traktör ve römorku gasp edildi - Son Dakika

Hasat esnasında traktör ve römorku gasp edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bezelye hasadı yapan M.İ., hasad yaptığı esnada 3 kişi tarafından traktör ve 2 adet römorku gasp edildi. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma ile şahıslar gözaltına alınırken gasp edilen traktör römorklar, ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in İslahiye ilçesi Bayraktepe Mahallesindeki arazide bezelye hasadı yapan M.İ., olay yerine gelen 3 kişi tarafından gasp edildi. Traktörü ve 2 adet römorku gasp edilen M.İ.'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaptığı incelemede şahısların kimliğini tespit etti. Şahısların adresini de belirleyen İslahiye İlçe Jandarma Bölüm Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesinde belirlenen adrese düzenlediği operasyonda şahıslar F.Ç.yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda yapılan aramada ise gasp edilen traktör ve römorklar da ele geçirildi.

Şahıslar sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.