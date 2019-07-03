Son Dakika Haberleri: 'Hasat Mevsimi' fotoğraf yarışmasına başvurular devam ediyor
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'Hasat Mevsimi' fotoğraf yarışmasına başvurular devam ediyor

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Gaziantep'te Hasat Mevsimi' temalı ulusal fotoğraf yarışmasına başvurular devam ediyor.

'Hasat Mevsimi' fotoğraf yarışmasına başvurular devam ediyor, System.String[]
Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Gaziantep'te Hasat Mevsimi' temalı ulusal fotoğraf yarışmasına başvurular devam ediyor.

Gaziantep'in sahip olduğu zengin tarım ürünlerini tanıtmak, geleneksel işleniş ve hasat yöntemlerini fotoğraf kareleriyle kayıt altına alarak bu alanda bir kent arşivi oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmaya başvurular 15 Kasım 2019 tarihine kadar yapılabilecek. Türkiye genelinde tüm fotoğraf tutkunlarının katılımına açık olan, 'Gaziantep'te Hasat Mevsimi' fotoğraf yarışmasının, 15 Mayıs 2019 tarihi itibariyle başladığını anımsatan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yarışmaya katılan eserlerde Gaziantep il sınırları içerisinde çekilmiş olma şartının arandığını ifade etti.

Fotoğraf yarışmasını düzenlemekte ki temel amaçlarının Gaziantep'in tarımsal ürünlerini tanıtmak ve unutulmaya yüz tutmuş ürün işleme tekniklerini fotoğraf kareleriyle geleceğe taşımak olduğunu aktaran Akıncı, 'Bu nedenle Gaziantep ve ilçeleri dışında kaydedilmiş hasat mevsimi fotoğraflarını değerlendirmeye alamıyoruz" dedi.

Son başvuru tarihi 15 kasım 2019

Gaziantep'te üretilen ürünlerin işlenmesi ve hasadını konu edinen yarışmaya son başvuru tarihinin 15 Kasım 2019 olduğunu vurgulayan Akıncı, "Çiftçinin alın teri ve emeğinin toprakta bereket olarak karşılık bulduğu hasat şenliğine, hasadı daha geç yapılan antepfıstığı ve zeytin gibi farklı ürün gruplarının da dahil edilmesi için başvuru süresini bu yıl biraz daha uzun tuttuk" diye konuştu.

Katılım GTB'nin resmi internet sitesi üzerinden

Fotoğraf yarışmasına katılacak yarışmacılara kolaylık ve zaman kazandırmak açısından eserlerin Gaziantep Ticaret Borsasının resmi internet sitesi www.gtb.org.tr adresi üzerinden kabul edildiğini belirten Akıncı, CD, DVD veya posta yoluyla yapılacak olan müracaatların ise değerlendirilmeye alınmayacağını dile getirdi.

Birincilik Ödülü 4 bin lira

Gaziantep'te Hasat Mevsimi' temalı ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye girecek olan eser sahiplerinin düzenlenecek olan törenle ödüllendirileceğini belirten Akıncı, seçici kurulun belirleyeceği sonuçlara göre, yarışmada birinciliği elde eden eser sahibine 4 bin lira, ikinciye 2 bin lira, üçüncüye ise bin lira ödül vereceklerini sözlerine ekledi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:52 Kaynak: İHA
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