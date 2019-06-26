Son Dakika Haberleri: Hasat öncesi buğday tarlasında çivili tahtalar buldu
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Hasat öncesi buğday tarlasında çivili tahtalar buldu

45 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çiftçi Sefer Yolcu, biçtirdiği buğday tarlasında üç adet çivili tahta ele geçirdi.

Hasat öncesi buğday tarlasında çivili tahtalar buldu, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çiftçi Sefer Yolcu, biçtirdiği buğday tarlasında üç adet çivili tahta ele geçirdi.

Alaybey Mahallesi mevkiinde kendisine ait buğday tarlasını biçtiren çiftçi Sefer Yolcu, tarla içinde 3 adet çivili tahtaya rastladı. Çiftçi Sefer Yolcu, tarlaya atılan çivili tahta parçalarının traktör veya biçerdövere zarar vermeye yönelik olduğunu öne sürdü. Çiftçi Sefer Yolcu, mala zarar vermeye yönelik kurulan bu tuzağa tepki gösterdi.

Yolcu, "Kim yaptıysa bu tür çirkin hareketi kınıyorum. Benimle kimin ne zoru olabilir, anlam veremiyorum" dedi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:25 Kaynak: İHA
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