Son Dakika Haberleri: Hasat öncesi pestisit denetimi
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Hasat öncesi pestisit denetimi

2 saat önce

Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personelleri tarafından, üretimi yapılan sebzelerden pestisit izlemesi için numuneler alınıyor.

Hasat öncesi pestisit denetimi, System.String[]
Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personelleri tarafından, üretimi yapılan sebzelerden pestisit izlemesi için numuneler alınıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının sağlıklı ve güvenli gıda üretimi kapsamında, Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personelleri tarafından, ilçede üretimi yapılan sebzelerden numuneler alınarak pestisit izlemesi yapılıyor.

İlçe Müdürü Osman Akman konu hakkında yaptığı açıklamasında, "Hasat öncesi ilaç kalıntısı izleme için numuneler alınmaya başlandı. Öncesinde yoğun bir şekilde çiftçilerimizi bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Bu konuda bitki koruma birimi teknik personelimiz yoğun bir performans sergilediler. Umarım bu çalışma çiftçilerimizin üretimlerinde de faydalı olacaktır" dedi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:18 Kaynak: İHA
Ekonomi
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