'Hasat Vakti' kadın Start-up yarışmasında ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

'Hasat Vakti' kadın Start-up yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

27.03.2021 11:24
'Hasat Vakti' kadın Start-up yarışmasında ödüller sahiplerini buldu, System.String[]

Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) tarafından düzenlenen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından destek verilen "Hasat Vakti" isimli kadın Start-up yarışmasının finali yapıldı.

Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) tarafından düzenlenen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından destek verilen "Hasat Vakti" isimli kadın Start-up yarışmasının finali yapıldı. Genç kadınların gıda ve tarım konularında geliştirdikleri iş fikirlerinin hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye girenler ödüllerini aldı.

GİŞKAD tarafından düzenlenen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin- Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile Mersin Üniversitesi tarafından desteklenen yarışma ile girişimci ruha ve yenilikçi vizyona sahip kadınların ve fikirlerinin melek yatırımcılarla buluşturulması hedeflendi.

GİŞKAD Başkanı Ayferi Tuğcu'nun ev sahipliği yaptığı yarışmanın finaline, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve GİŞKAD Kurucu Üyesi Gülcan Kış da katıldı.

"Bugün girişimcilerin ektiği fikir tohumlarının hasat vakti"

GİŞKAD Başkanı Tuğcu, yaptığı açılış konuşmasında, "Yenilikçi beyinlere hizmet etmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak görevi ve bilinci ile GİŞKAD bu projeye gönlünü, heyecanını, emeğini aktardı. Çözüm ortaklarımızın desteğiyle de bu noktaya getirdi. Dilerim ki bu çalışma geleceğe, bölgemizin dışındaki diğer sivil toplum örgütlerine ve Türkiye'nin diğer dinamiklerine de örnek olsun. Bugün girişimcilerin ektiği fikir tohumlarının hasat vakti. Bugün onlar parlayacak, biz aydınlanacağız" dedi.

Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi

Daha sonra yarışmada finale kalan 8 yarışmacının iş fikirleri tek tek dinlendi. Yarışmacılardan Özlem Yurdakul, Ayşegül Abacı, Çağla Bakaçhan, Gülşah Çelik, Sabiha Ezgi Davulcu, Beray Şenel, Elif Bahar Bolaç ve Ruşen Doğan Çetiner iş fikirlerini sunum yaparak anlattı.

Jüri tarafından seçilen iş fikirleri arasında birinci Ayşegül Abacı oldu ve ödülünü Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış'ın elinden aldı. Yarışmada, Ezgi Davulcu ikinciliği, Özlem Yurdakul da üçüncülüğü elde etti.

"Kadının, gençlerin gücüne inandığımız bir yönetim anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kış, yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi olarak yarışmanın paydaşı olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman için kadının, gençlerin başarısına ve gücüne inandığımız bir yönetim anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün burada yapılan çalışma çok anlamlı. Özellikle gençlerimizin, kadınlarımızın bu konuda iş fikirlerini sunarken heyecanları, gözlerindeki pırıltı hepimizi umutlandırıyor. Burada biz paydaşlar olarak ciddi anlamda önemli bir projenin paydaşlığını yaptığımızın farkındayız" diye konuştu.

Kent dinamiklerinin Mersin'den başlamak üzere Çukurova'da ve Türkiye'de bu tip projelerin artırılması yönünde çalışmasının önemine dikkat çeken Kış, "Bu girişimciliğin ilk adımı olarak Ayferi başkanım Mersin'de bu projeyi ilk anlattığında hepimiz çok heyecanlanmıştık. Bugün de bunun hasadını almak üzere hepimiz buradayız" diyerek, yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda, jüri üyelerine, eğitimcilere ve 8 yarışmacıya da teşekkür plaketi takdim edildi. - MERSİN

'Hasat Vakti' kadın Start-up yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
'Hasat Vakti' kadın Start-up yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
'Hasat Vakti' kadın Start-up yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Hasat Vakti' kadın Start-up yarışmasında ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Borsa İstanbul yönetim kurulu üyeleri kendi ücretlerine yüzde 33 zam yaptı: Huzur hakları artık 24 bin TL Borsa İstanbul yönetim kurulu üyeleri kendi ücretlerine yüzde 33 zam yaptı: Huzur hakları artık 24 bin TL Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Zirveden 5 olumlu, 5 olumsuz unsur çıktı! AB'nin Türkiye'ye karşı izleyeceği yol haritası belli oldu Zirveden 5 olumlu, 5 olumsuz unsur çıktı! AB'nin Türkiye'ye karşı izleyeceği yol haritası belli oldu Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor "Korona yalan" diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz
2 maç ceza alan Fatih Terim'in söylemleri 'hakaret' değil, ağır küfürler içeriyor! 2 maç ceza alan Fatih Terim'in söylemleri 'hakaret' değil, ağır küfürler içeriyor!         
12:13
Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi         
11:39
Tipide kaybolan gençten 4 gün sonra haber geldi! Ekipler kurtarma operasyonu için helikopter istedi Tipide kaybolan gençten 4 gün sonra haber geldi! Ekipler kurtarma operasyonu için helikopter istedi         
11:18
İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti         
10:37
11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var 11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var         
10:20
Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi         
09:56
Vakaların artışa geçtiği ilde, vatandaşlara ''SMS'' ile uyarı! Sokak sokak isim verip, uzak durun çağrısında bulundular Vakaların artışa geçtiği ilde, vatandaşlara ''SMS'' ile uyarı! Sokak sokak isim verip, uzak durun çağrısında bulundular         
09:20
Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu         
09:00
Gözaltlarından operasyon geçiren Feridun Düzağaç'tan güldüren tepki: Dayak yedim Gözaltlarından operasyon geçiren Feridun Düzağaç'tan güldüren tepki: Dayak yedim         
08:06
Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi         
02:15
3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı 3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı         
00:13
Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor         
23:36
Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı         
23:07
Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor         
20:14
8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu 8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu         
17:08
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi         
15:14
Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu         
15:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 12:22:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Hasat Vakti' kadın Start-up yarışmasında ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei