Son Dakika Haberleri: Hasat yapılan araziler, halı tarlasına dönüştü
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Hasat yapılan araziler, halı tarlasına dönüştü

2 saat önce

Tarlaların drone çekimleri Ziraat Odası tabelası Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ile özel röportaj Türkiye'de bitkisel üretim değeriyle ilk sıralarda yer alan Antalya'da, hasat yapılan tarlalarda oluşan renk ve desenler görsel şölen oluşturuyor.

Tarlaların drone çekimleri

Ziraat Odası tabelası

Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ile özel röportaj

Türkiye'de bitkisel üretim değeriyle ilk sıralarda yer alan Antalya'da, hasat yapılan tarlalarda oluşan renk ve desenler görsel şölen oluşturuyor. Türkiye'de 10,1 milyar liralık bitkisel üretim değeriyle ön plana çıkan, örtü altı üretim alanının yüzde 37'sine sahip Antalya'da, 170 bin civarında kayıtlı çiftçi üretim gerçekleştiriyor. Tropikal meyvelerden pamuğa, yaş sebze ve meyveye kadar her çeşit ürünün yetiştirilebildiği kent, tahıl üretimiyle de öne çıkıyor. Verimi artırmak, sulama ve gübrelemeyi kolaylaştırmak amacıyla özellikle son yıllarda teknolojik ekipmanlar kullanılarak havalı mibzer şeklinde ekimi yapılan arpa, buğday ve yonca tarlalarında hasat devam ediyor. Arazilerde oluşan renk ve desenler, Döşemealtı ilçesinde bir kısmı hijyenik nedenlerle bir kısmı da renklerinin pastelleşmesi için serilen halıların oluşturduğu renk cümbüşünü anımsatıyor. Korkuteli ilçesindeki ovalarda yeşil ve sarının tonlarından oluşan görsel şölen havadan görüntülendi.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:15 Kaynak: AA
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