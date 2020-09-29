Hasattan kalan mısır sapları, hem enerjiye hem kağıda dönüşüyor - Son Dakika

Hasattan kalan mısır sapları, hem enerjiye hem kağıda dönüşüyor

BATMAN'da çiftçiler, mısır hasadından sonra kalan sapları yakmak yerine fabrikalara satarak hem gelir elde ediyor hem de enerjiye ve kağıda dönüşmesini sağlıyor.

Hasattan kalan mısır sapları, hem enerjiye hem kağıda dönüşüyor, System.String[]

BATMAN'da çiftçiler, mısır hasadından sonra kalan sapları yakmak yerine fabrikalara satarak hem gelir elde ediyor hem de enerjiye ve kağıda dönüşmesini sağlıyor.

Batman'da çiftçiler, özellikle mısır hasadından sonra başvurdukları anız yakma yöntemini terk etmeye başladı. Hasattan sonra kalan mısır saplarını balya haline getiren çiftçiler, bu balyaları kilosu 13 kuruştan fabrikalara satarak hem kendi bütçelerine katkı sağlıyor hem de enerji ve kağıda dönüştürülmesine aracı oluyor. Çevre kirliliğini önlemenin yanı sıra anız içerisinde yaşayan canlıların ölümüne engel olan bu yöntem, aynı zamanda topraktaki verimi de yüzde 20 oranında artırıyor. Batman Valisi Hulusi Şahin'in de girişimleri sonucu azalan anız yangınlarıyla zehir soluyan Batman halkı da bu sayede rahat nefes almaya başladı.

Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, mısır üreticileriyle düzenledikleri toplantıların sonuç verdiğine dikkat çekerek, "Ovamızda artık ilkel anız yangınları tarihe karışıyor. Balya haline getirilen mısır saplarının kilosu 13 kuruştan enerji ve kağıt- kutu fabrikalarına satılıyor. Komşu şehirlerin de Batman ovası gibi mısır saplarını değerlendirmesini istiyoruz" dedi.'MISIR SAPLARI EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR'Aydiş anız yangınlarının önemli ölçüde düştüğünü ifade ederek, "Mısır saplarının balya haline getirilmesi hem çiftçinin yararına hem de milli ekonomiye bir katkıdır. Mazot ve traktör ekipmanına da katkı sağlayan bu uygulamaya Diyarbakır'ın Bismil ve Silvan ilçelerindeki çiftçilerin de geçmesini istiyoruz. Vali Hulusi Şahin bu konuya hassasiyet gösteriyor. Görmek istediğimiz manzaralar da mısır saplarının balyalanıp enerji ve kağıt fabrikalarında değerlendirilmesidir. Batman ovasında artık anız dumanı görmeyeceğiz" diye konuştu.Mısır üreticisi İkram Özgül de (43), 3 yıl önce hasat sonrası tarlada kalan mısır saplarını balya haline getirmeye başladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"13 kuruşa enerji ve kağıt fabrikalarına satılıyor. Ayrıca çiftliklere de yem olarak veriliyor. Bu uygulama hem tarlaya yüzde 20 verim sağlıyor hem de mazot giderimiz karşılanmış oluyor. Çorum'dan getirdiğimiz balya sistemi sayesinde ovadaki birçok vatandaş da geçimini bu işten sağlıyor. Anız yangınlarının azalmasında emeği olan Vali Hulusi Şahin ile Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş'e teşekkür ediyoruz."


Hasattan kalan mısır sapları, hem enerjiye hem kağıda dönüşüyor
Hasattan kalan mısır sapları, hem enerjiye hem kağıda dönüşüyor
Hasattan kalan mısır sapları, hem enerjiye hem kağıda dönüşüyor
Hasattan kalan mısır sapları, hem enerjiye hem kağıda dönüşüyor
Hasattan kalan mısır sapları, hem enerjiye hem kağıda dönüşüyor
Hasattan kalan mısır sapları, hem enerjiye hem kağıda dönüşüyor

Batman, Enerji, Balya, Anız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 08:17 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hasattan kalan mısır sapları, hem enerjiye hem kağıda dönüşüyor - Son Dakika

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