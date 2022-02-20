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Hasbahçe'de balık ekmek festivali; metrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika

Hasbahçe'de balık ekmek festivali; metrelerce kuyruk oluştu

20.02.2022 17:22

Kağıthane Belediyesi, geçen haftalarda yapılan sucuk ekmek festivalinden sonra bu hafta sonu da balık ekmek festivali düzenledi.

Kağıthane Belediyesi, geçen haftalarda yapılan sucuk ekmek festivalinden sonra bu hafta sonu da balık ekmek festivali düzenledi. Hasbahçe'de gerçekleşen festivalde balık ekmek yemek isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdu. Usta şefler tarafından 10 bin kişiye 2 ton balık ekmek ayrıca helva ve gazoz ikram edildi. Güzel havayı da fırsat bilen İstanbullu festivale akın etti. 7'den 70'e binlerce kişi hem balık ekmek yedi hem de keyifli vakit geçirdi.

Festivale yöresel müzikler ve halk oyunları da renk kattı. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Recebim festivalde sahne aldı. Vatandaşlar sanatçının seslendirdiği türkülere horonla eşlik etti. VATANDAŞLAR YOĞUN KATILIM GÖSTERDİ Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin mangalın başına geçerek halka balık ekmek dağıttı. Başkan Öztekin, 'Geçen haftalarda sucuk ekmek festivali yapmıştık. Bugün de aynı coşkuyla balık ekmek festivali düzenliyoruz. Vatandaşlarımız da yoğun katılım gösterdi. Birlik ve beraberliğimizi hissettiren böylesi bir günde oldukça mutluyuz' diye konuştu.

Hasbahçe'de balık ekmek festivali; metrelerce kuyruk oluştu
Hasbahçe'de balık ekmek festivali; metrelerce kuyruk oluştu
Hasbahçe'de balık ekmek festivali; metrelerce kuyruk oluştu

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Hasbahçe'de balık ekmek festivali; metrelerce kuyruk oluştu Hasbahçe'de balık ekmek festivali; metrelerce kuyruk oluştu Kağıthaneliler kışın tadını balık ekmek ile çıkardı Kağıthaneliler kışın tadını balık ekmek ile çıkardı Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hasbahçe'de balık ekmek festivali; metrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hasbahçe'de balık ekmek festivali; metrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika
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