Hasbahçe'de konutların yüzde 51'i bir ayda satıldı
1 saat önce
İstanbul Başakşehir projesinin üçüncü ve son etabı Hasbahçe'nin satışları başladı.
İstanbul Başakşehir projesinin üçüncü ve son etabı Hasbahçe'nin satışları başladı. Projedeki 541 konutun yüzde 51'i ise bir aylık ön talep döneminde satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
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