Son Dakika Haberleri: Hasbahçe'de konutların yüzde 51'i bir ayda satıldı
Son Dakika Ekonomi Hasbahçe'de konutların yüzde 51'i bir ayda satıldı

Hasbahçe'de konutların yüzde 51'i bir ayda satıldı

1 saat önce

İstanbul Başakşehir projesinin üçüncü ve son etabı Hasbahçe'nin satışları başladı.

Hasbahçe'de konutların yüzde 51'i bir ayda satıldı, System.String[]

İstanbul Başakşehir projesinin üçüncü ve son etabı Hasbahçe'nin satışları başladı. Projedeki 541 konutun yüzde 51'i ise bir aylık ön talep döneminde satıldı.

Başakşehir, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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