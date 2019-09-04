Son Dakika Haberleri: Hasbahçe-Eyüp Sultan Caddesi ve çevresi yenileniyor
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Hasbahçe-Eyüp Sultan Caddesi ve çevresi yenileniyor

4 saat önce

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Hasbahçe-Eyüp Sultan Caddesi ve çevresinde yenileme çalışması başlattıklarını açıkladı.

Hasbahçe-Eyüp Sultan Caddesi ve çevresi yenileniyor, System.String[]

Mevcut halde yaya ve araç güvenliğini zorlayan alan, çalışmanın tamamlanmasının ardından yepyeni bir görünüme kavuşacak.

Belediyeye bağlı ekipler tarafından alanda 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olacak şekilde çalışma yapılıyor. Asfaltla kaplanacak yolda altyapı da komple elden geçirilecek. Gerekli olan yerlere yağmur suyu ızgaraları ilave edilecek. Yayaların rahat ulaşımı içinse kaldırımlar yenileniyor. Çalışma kapsamında ayrıca kent estetiği de ön planda tutuldu. Kaldırımlara ağaçlar dikilerek çevreci bir görünümün elde edileceği alanda gece aydınlatmaları da yenilecek.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin alandaki çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmanın kısa sürede tamamlanacağı bilgisini veren Başkan Öztekin; ''Özellikle burası Kağıthane'nin en merkezi konumlarından biri. Yakında burası vatandaşlarımızın metroya ulaşımları için yoğun şekilde kullandıkları bir güzergah olacak. Burayı Kağıthane'mize yakışır bir görünüme kavuşturmak istedik.'' şeklinde konuştu.

Mevlüt Öztekin, Kağıthane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:14 Kaynak: Bültenler
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