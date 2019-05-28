Hasbek köyü çeşmeleri yenilendi
1 saat önce
Sarıkaya ilçesine bağlı Hasbek köyündeki mahalle çeşmeleri yenilendi.
Sarıkaya
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:48 Kaynak: AA
ilçesine bağlı Hasbek köyündeki mahalle çeşmeleri yenilendi.
Hasbek muhtarı Mesut Duru, AA muhabirine, köylerinde 7 çeşme bulunduğunu, bunların 5'ini yenileyerek modern görünüme kavuşturduklarını söyledi.
Köyde su sıkıntısının yaşanmadığını, evlerde içme suyu bulunduğunu anlatan Duru, "Köyümüzde çok eskiden beri kullanılan 7 çeşmemiz vardı. Köyümüzden hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile 5 çeşmeyi yeniledik. Ayrıca hayvanların sulanması için de araziye çeşme yaptık. Köyümüzde hayvancılık önemli bir yere sahip. Bu nedenle köy çeşmeleri özellikle hayvanların sulanması açısından önemli." diye konuştu.
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