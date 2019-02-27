Hasbi Menteşoğlu Anıldı
1 saat önce
Samsunspor Kulübünün 1984-1989 yılları arasında başkanlık yapan merhum Hasbi Menteşoğlu, vefatının 17'nci yılında mezarı başında anıldı.
Samsunspor
Kulübünün 1984-1989 yılları arasında başkanlık yapan merhum Hasbi Menteşoğlu
, vefatının 17'nci yılında mezarı başında anıldı. Çarşamba
ilçesinin Göğceli Mezarlığı'nda yapılan anma törenine Yılport Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık
, Genel Sekreter Ali Kemal
Gedikli, Futbol
Şube Sorumlusu Mehmet Aydın
, Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Gürkan ve Gençlik Geliştirme Sorumlusu Hakkı Bayrak katıldı. Başkan İsmail Uyanık yaptığı konuşmada, "Samsunsporlular olarak Hasbi Menteşoğlu'na minnettarız. Onu her zaman sevdik, halen seviyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.
Konuşmaların ardından Hasbi Menteşoğlu'nun kabri başında saygı duruşunda bulunulup dualar okundu. Ardından da Yılport Samsunspor Kulübünün çelengi mezarına bırakıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:11 Kaynak: İHA
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