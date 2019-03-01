Son Dakika Haberleri: Hasbihal Filmi

Hasbihal Filmi

1 saat önce

Hasbihal filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Hasbihal filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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30’lu yaşlarında obsesif bir adam olan Hasbi, ailesi ile birlikte yaşamaktadır. Hayatını kitap okuyarak geçiren Hasbi, bu sayede Antik Yunanca ve Osmanlıca ile ilgili epey bilgi sahibi olur. Patavatsız bir adam olan babası ile vefakar annesi arasından sıkışıp kalan Hasbi, gönlünü komşu kızı Müjgan’a kaptırır. Ancak Müjgan, Hasbi’ye karşı aynı duyguları beslememektedir. Müjgan, zengin ve şımarık bir adam olan Tanberk ile birliktedir ama onun nasıl biri olduğunu anlamasıyla ilişkine hemen son verir. Müjgan’ın Tanberk’ten ayrıldığından haberi olmayan Hasbi, onları ayırmak için plan yapar. Arkadaşının yardımı ile Tanberk’in fotoğraflarını fotomontajla değiştirip, uygunsuz şeyler ekleyen Hasbi, başını belaya sokmaktan kurtulamaz. Yaptıklarından sonra Tanberk’in babası olan Metin’in adamlarını peşine takan Hasbi, çareyi yerinden yurdundan ayrılıp uzaklara kaçmakta bulur. Ancak onun uzaklık anlayışı, 8 km ilerideki Side’den ötesi değildir.


Yönetmen: Kemal Yılmaz, Elife Özker
Senaryo: Ayhan Rüzgar, Tarık Akın
Oyuncular: Ayhan Rüzgar, Selahattin Taşdöğen, Betül Çiçekli, Belma Mamati, Koray Ergun, Arzu Yanardağ, Mehtap Bayri
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Hasbihal
Yapımcı Firma: Madox Medya
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 90 dk.
Dağıtıcı Firma: Chantier Films
Vizyon Tarihi: 26.04.2019

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com

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