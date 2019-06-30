- Hasdal askeri bölge yakınında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
1 saat önce
- Hasdal askeri bölge yakınında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:51 Kaynak: İHA
- Hasdal
askeri bölge yakınında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye
ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul Hasdal'da orman yangını
Hasdal'da askeri alandaki ormanda yangın
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