Son Dakika Haberleri: Hasdal'da askeri alandaki ormanlık alanda yangını devam ediyor
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hasdal'da askeri alandaki ormanlık alanda yangını devam ediyor

1 saat önce

Hasdal'da askeri alandaki ormanlık alanda yangını devam ediyor -Yangın havadan görüntülendi Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına helikopter ile müdahale ediliyorİSTANBUL - Hasdal Askeri Kışlası yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hasdal'da askeri alandaki ormanlık alanda yangını devam ediyor
-Yangın havadan görüntülendi
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına helikopter ile müdahale ediliyor
İSTANBUL - Hasdal Askeri Kışlası yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin helikopter ile müdahale ettiği yangın, drone ile havadan görüntülendi
Hasdal Askeri Kışlası ormanlık alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alanda atış poligonu olarak kullanılan kısımda çıktığı kaydedilen yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine Sarıyer, Seyrantepe, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli ve Kemerburgaz ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına helikopter ile havadan da müdahale ediyor.
Öte yandan geniş alana yayılan yangın drone ile havadan görüntülendi.
Hasdal'da askeri alandaki ormanlık alanda yangını devam ediyor
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:28 Kaynak: İHA
İtfaiye, Hasdal, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hasdal'da askeri alandaki ormanda yangın Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı Kuaförleri tuzağına düşüren kadın, her yerde aranıyor Küçükçekmece'deki küçük kıza taciz iddiası vatandaşları sokağa döktü: 1 gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 16:55:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hasdal'da askeri alandaki ormanlık alanda yangını devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]