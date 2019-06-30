Hasdal'da askeri alandaki ormanlık alanda yangını devam ediyor
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Hasdal'da askeri alandaki ormanlık alanda yangını devam ediyor -Yangın havadan görüntülendi Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına helikopter ile müdahale ediliyorİSTANBUL - Hasdal Askeri Kışlası yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Hasdal
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:28 Kaynak: İHA
'da askeri alandaki ormanlık alanda yangını devam ediyor
-Yangın havadan görüntülendi
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına helikopter ile müdahale ediliyor
İSTANBUL - Hasdal Askeri Kışlası yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye
ekiplerinin helikopter ile müdahale ettiği yangın, drone ile havadan görüntülendi
Hasdal Askeri Kışlası ormanlık alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alanda atış poligonu olarak kullanılan kısımda çıktığı kaydedilen yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine Sarıyer
, Seyrantepe, Kağıthane
, Beşiktaş
, Şişli
ve Kemerburgaz ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına helikopter ile havadan da müdahale ediyor.
Öte yandan geniş alana yayılan yangın drone ile havadan görüntülendi.
Hasdal'da askeri alandaki ormanda yangın
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