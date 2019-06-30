Son Dakika Haberleri: Hasdal'da askeri bölge yakınında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hasdal'da askeri bölge yakınında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

1 saat önce

Hasdal'da askeri bölge yakınında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Hasdal'da askeri bölge yakınında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı., System.String[]
Hasdal'da askeri bölge yakınında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:31 Kaynak: İHA
İtfaiye, Hasdal, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul Hasdal'da orman yangını Hasdal'da askeri alandaki ormanda yangın Kuaförleri tuzağına düşüren kadın, her yerde aranıyor Küçükçekmece'deki küçük kıza taciz iddiası vatandaşları sokağa döktü: 1 gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 15:23:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hasdal'da askeri bölge yakınında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]