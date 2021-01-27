TEM bağlantı yolunda devrilen yön tabelası kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

TEM bağlantı yolunda devrilen yön tabelası kaldırıldı

27.01.2021 10:34

TEM Hasdal-Göktürk bağlantı yolunda rüzgarın etkisiyle devrilen ve bir süre trafik yoğunluğuna neden olan yön tabelası yapılan çalışmayla kaldırıldı.

TEM Hasdal- Göktürk bağlantı yolunda rüzgarın etkisiyle devrilen ve bir süre trafik yoğunluğuna neden olan yön tabelası yapılan çalışmayla kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, TEM Hasdal-Göktürk bağlantı yolunda rüzgarın etkisiyle yön tabelası devrildi. Tabela devrilmesi sonucu iki araç hasarlı kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağılık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, trafiğin aksamasına neden olan tabelayı yoldan kaldırdı.

Belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından trafik yoğunluğu tekrar normale döndü.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

İstanbul, Hasdal, Kaza, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEM bağlantı yolunda devrilen yön tabelası kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:27 Son Dakika: İstanbul'da yangınların önlenmesi amacıyla bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişler yasaklandı
09:27 Alişan'ın eltileri Buse Varol ve Merve Tektaş barıştı
09:23 Son Dakika: İstanbul'da yangınların önlenmesi amacıyla bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişler yasaklandı
09:23 Uzun süre sonra barışan Buse Varol ile eltisi Merve Tektaş yan yana poz verdi
09:21 Rıza Çalımbay İran takımı İstiklal'in başına geçiyor
09:17 Sivas'tan İran'a! Rıza Çalımbay'a herkesi şaşırtan teklif
09:04 Titanik enkazını görmek için dalış yapan turistlerin kaybolduğu denizaltının enkazı bulundu
08:59 Titanik denizaltı faciasının en genç kurbanı Süleyman Dawood, tura babası için katılmış
08:47 Galatasaray, Yusuf Demir'i Türk statüsünde tutacak
08:43 TFF'nin yaptığı güncellemeyle Galatasaray'da tüm plan değişti! Yusuf Demir kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2023 09:47:51. #1.11#
SON DAKİKA: TEM bağlantı yolunda devrilen yön tabelası kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement