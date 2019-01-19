Son Dakika Haberleri: Hasdal-Kemerburgaz Yolunda İki Kamyonun Karıştığı Kazada Bir Kişi Yaralandı.

Hasdal-Kemerburgaz Yolunda İki Kamyonun Karıştığı Kazada Bir Kişi Yaralandı.

1 saat önce

IHAAW115511-ASA/19-01-2019- Hasdal-Kemerburgaz yolunda iki kamyonun karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Hasdal-Kemerburgaz Yolunda İki Kamyonun Karıştığı Kazada Bir Kişi Yaralandı., System.String[]
IHAAW115511-ASA/19-01-2019

- Hasdal-Kemerburgaz yolunda iki kamyonun karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. 19.01.2019 11: 55: 11 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:01 Kaynak: İHA

Hasdal, 3. Sayfa
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