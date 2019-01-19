Hasdal Kemerburgaz Yolunda Kaza: 1 Yaralı
1 saat önce
Hasdal Kemerburgaz yolunda kaza: 1 yaralıİSTANBUL - Hasdal Kemerburgaz yolunda iki kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Hasdal
Kemerburgaz yolunda kaza: 1 yaralı
İSTANBUL - Hasdal Kemerburgaz yolunda iki kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:15 Kaynak: İHA
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