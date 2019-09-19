Son Dakika Haberleri: Hasdal kışlası akıbetini bekliyor
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Hasdal kışlası akıbetini bekliyor

39 dakika önce

Hasdal kışlası akıbetini bekliyor Akıbetini bekleyen Hasdal Kışlası havadan görüntülendiİSTANBUL - 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nden sonra büyük bir kısmı taşınan Hasdal Kışlası akıbetini bekliyor.

Hasdal kışlası akıbetini bekliyor

Akıbetini bekleyen Hasdal Kışlası havadan görüntülendi

İSTANBUL - 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nden sonra büyük bir kısmı taşınan Hasdal Kışlası akıbetini bekliyor.

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nin ardından şehir içindeki birçok askeri kışlanın şehir dışına taşınma süreci başlamıştı. Taşınan Hasdal Kışlası'nda bulunan zırhlı araçlar ve askeri personel Trakya'ya gönderilmişti.

Taşınma sürecinin ardından kışlanın İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yeni yerleşkesi olması gündeme geldi. Ancak o günden bugüne kışlada herhangi bir çalışma yapılmadı. Kışlanın içerisinde bulunan yapılarda da bakımsızlık nedeniyle hasarlar oluştu. Yerleşkenin bir kısmında çatının çöktüğü görülürken, duvarların da yıkıldığı tespit edildi. Akıbetini bekleyen Hasdal Kışlası havadan drone ile görüntülendi.

Hasdal kışlası akıbetini bekliyor

İstanbul, Hasdal, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:36 Kaynak: İHA
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