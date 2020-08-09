Hasdal Otoyolu'nda çöken üst geçit kaldırıldı - Son Dakika

Eyüpsultan Hasdal Otoyolu'nda henüz bilinmeyen bir nedenle çöken üst geçit iş makineleri yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olay yerindeki çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Eyüpsultan'da sabah saatlerinde üst geçit çöktü. Çökme nedeniyle TEM Bağlantı Yolu Kağıthane istikameti trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri çökmenin olduğu yolu şerit çekerek kapattı. Çökme nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oldu. Olay yerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, ilk olarak üst geçidi tutan kolonun kaydığı bölümüne beton doldurdu. Doldurma işleminin ardından ise yolda çöken blok delme makinesiyle bölündü. Bölünme sonrasında ise yine iş makinesiyle blok yol kenarındaki çökmenin yaşandığı bölüme itildi.

Çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

(İHA)