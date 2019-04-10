Son Dakika Haberleri: Hasdal Yolu Üzerinde Bariyerlere Çarpan Servis Aracı Devrildi

Hasdal Yolu Üzerinde Bariyerlere Çarpan Servis Aracı Devrildi

23 dakika önce

Hasdal yolu üzerinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan bir servis aracı, sol şeride fırlayarak karşıdan gelen araca çarptı.

Hasdal Yolu Üzerinde Bariyerlere Çarpan Servis Aracı Devrildi, System.String[]
Hasdal yolu üzerinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan bir servis aracı, sol şeride fırlayarak karşıdan gelen araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracı yan yatarken, diğer aracın içerisindeki bir yolcu aracın içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yolcuyu kurtarırken kaza sonucu yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.30 sularında Eyüp'te Hasdal-Kemerburgaz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'na yolcu bırakan bir servis aracı, seyir halindeyken bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sol şeride doğru fırlayan 34 LDP 421 plakalı servis aracı, karşıdan gelen 34 PN 4876 plakalı araca çarparak yan yattı.

Kazaya karışan servis aracının sürücüsü Salih Sait Budaras ve çarptığı aracın sürücüsü Hakan Özdemir kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Servis aracının çarptığı aracın arka koltuğunda oturan 2 kişi ise yarlandı. Yaralılardan bir tanesinin aracın içerisinde sıkıştığı anlaşıldı. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın arka tarafında sıkışan yaralıyı kurtardı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Servis aracının sürücüsü Salih Sait Budaras, "Sağdan bariyere çarpınca haliyle araba sola kaçtı. Soldaki araba da bana vurunca araba devrildi. Bereket yolcu yoktu. Servis aracıydı" şeklinde olayın gerçekleşme anını anlattı. Kazanın şokunu üzerinden atamayan sürücü, gözyaşlarını tutamadı.

Kaza sonucu yol üzerindeki trafiğe kapanan bir şerit, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından açıldı. Araç sürücülerinin ifadeleri alınırken, bölgede yoğun trafik oluştu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:09 Kaynak: İHA
İstanbul, İtfaiye, Hasdal, Güncel
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